Kraliyet hediyesi

Dünyada 970 milyar dolarlık hacme sahip yılbaşı alışveriş sezonu başladı. Hediye çılgınlığıyla birlikte her yıl büyüyen yılbaşı heyecanı, Kraliyet ailelerinde de çok önemli. İngiliz Kraliyet ailesi, bu yıl hediye seçimini Cambridge Düşesi Kate Middleton'a bıraktı. Prens William'ın eşi Kate, büyükannesi Valerie Glassborow'un kıyafetlerini kendine hediye etmesini, "Yılın en özel hediyelerini aldım" diye yorumladı. Kate Middleton, eşi ve çocuklarına ise klasik hediyeler tercih etti. Eşi William'a 113 sterline bir gömlek alan Kate, oğlu George Mountbatten ve kızı Charlotte Mountbatten'e mini palto aldı. Kate, iki paltoya 253 sterlin ödedi. Prens Wililam ise babası Prens Charles'a 650 sterline bir kol düğmesi hediye edecek. Prens William'ın Kraliçe II. Elizabeth için ise seçtiği hediye gizli tutuldu. Kate Middleton'ın, bazı yardıma muhtaç çocuklar için kurulan dernekleri de ziyaret edeceği açıklandı. Tam 267 hediyeyi dağıtacak olan Middleton, ülke dışında da bazı dernekler için hediyeler hazırladı.
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Hediyeleri noel bayramı için alıyorlar. Noel 25 Aralık günü her sene.
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