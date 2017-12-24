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Kardeş gelebilir

Kardeş gelebilir
Funda Arar, önceki akşam müzisyen eşi Febyo Taşel'le Arnavutköy Balıkçısı'ndaydı. 42 yaşındaki şarkıcı, "2018'de Aras'a kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna "Neden olmasın" diyerek 2. çocuğa yeşil ışık yaktı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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