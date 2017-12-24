Beyaz cennette yıldızlı festival

Uludağ'da eğlence maratonu başlıyor… Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Murat Dalkılıç'tan Mahmut Orhan'a kadar müzik dünyasının en önemli yıldızları, Bilyoner Winterfest sahnesinde harika bir şov gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 3 periyot halinde düzenlenecek olan festival boyunca sahne alacak isimler Uludağ'ı ısıtacak…