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Beyaz cennette yıldızlı festival

Beyaz cennette yıldızlı festival
Uludağ'da eğlence maratonu başlıyor… Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Murat Dalkılıç'tan Mahmut Orhan'a kadar müzik dünyasının en önemli yıldızları, Bilyoner Winterfest sahnesinde harika bir şov gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 3 periyot halinde düzenlenecek olan festival boyunca sahne alacak isimler Uludağ'ı ısıtacak…
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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