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Prenses geliyor

Prenses geliyor
Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Hanım, mutluluklarını dün instagram'da paylaştıkları bu kareyle ilan etti. İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan , kız çocuğu olacağını ilan etti...

Evliliklerinden bir de oğulları olan Sarıoğlu çiftinin bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu. Bu arada , eşinin 2. kez hamile olduğunu öğrenince pilot olan eşine 500 bin TL'lik pırlanta yüzük almıştı.



Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu, "Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı anket doğru çıktı. Evet kız" sözleriyle paylaştı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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