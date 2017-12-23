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Neşeli alışveriş

Neşeli alışveriş
Birkaç aydır kendisi gibi oyuncu olan İlay Erkök'le aşk yaşayan Keremcem'in keyfine diyecek yok... Önceki gün Nişantaşı'ndaki City's adlı AVM'de görüntülenen çift, oldukça keyifliydi. El ele, göz göze alışveriş yapan Keremcem ile , alışveriş sonrası da böyle mutluluk pozu verdi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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