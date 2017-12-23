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Ne zenginliği!

Ne zenginliği!
Sosyetik aşkı Berk Suyabatmaz ile 1 ay tatile çıkmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, önceki akşam sevgilisiyle Sunset Grill&Bar'daki yılbaşı partisindeydi. Hakkında çıkan "Gayrimenkul zengini" haberlerini yalanlayan güzel sunucu, "Yatırımlarım ve kazancım konusunda konuşmayı sevmiyorum ama bu haber kesinlikle doğru değil" dedi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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