Ne zenginliği!

Sosyetik aşkı Berk Suyabatmaz ile 1 ay tatile çıkmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, önceki akşam sevgilisiyle Sunset Grill&Bar'daki yılbaşı partisindeydi. Hakkında çıkan "Gayrimenkul zengini" haberlerini yalanlayan güzel sunucu, "Yatırımlarım ve kazancım konusunda konuşmayı sevmiyorum ama bu haber kesinlikle doğru değil" dedi.