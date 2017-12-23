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Çarşıcan Ivana

Çarşıcan Ivana
Rol aldığı 'Antep Fıstığı' filminin çekimleri için Gaziantep'te olan İvana Sert, pazar pazar geziyor... Geçtiğimiz günlerde pazara çıkıp yiyecek alışverişi yapan ikoncan, önceki gün ise Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi. Rengarenk çarıklara hayran kalan , instagram'da paylaştığı bu kareye de "Çarşı pazar neredeyse ben ordayım" diye yazdı.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

bu ivana kim tanıyan pazarda geziyo diye merak eden bir kişi varmıdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2017 16:55
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