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Çağla kuralı

Çağla kuralı
Yoğun iş temposundan bulduğu her dakikasını oğullarıyla geçiren Çağla Şıkel, önceki gün de kuralını bozmadı. Kuzey ve Uzay'la Akmerkez'de oyuncak mağazasından alışveriş yapan güzel model, her zamanki gibi spor şıklığıyla dikkat çekti. Bu arada Çağla Şıkel, yakın dostu Alişan'ın Buse Varol'la aşkı için de "Çok mutlu olsunlar" dedi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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