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konseri

Bitcoin konseri
Sanal para birimi Bitcoin, eğlence sektörüne de girdi. 3 yıl aradan sonra çıkarttıkları "Dio" albümüyle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Grup İmera'ya şaşırtan bir konser teklifi geldi. Avusturyalı bir organizatör, İmera'ya Viyana'da konser vermeleri için 1 Bitcoin teklif etti. İmera, konser teklifini kabul etmesi halinde hesaplarına transferi yapacak olan organizatöre mevcut kurdan TL faturası keseceklerini bildirdi.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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