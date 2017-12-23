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Berrak korkuyor

Uzun süredir ile aşk yaşayan , son dönemde artan boşanmalar yüzünden evlilik fobisi yaşıyor!

Berrak korkuyor
son aylarda magazin dünyasından arka arkaya gelen ayrılık haberleri, Berrak Tüzünataç'ın gözünü korkuttu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Tüzünataç, 'evlilik fobisini' şöyle açıkladı:

"Evlilik için daha zamanım var. Son dönemlerde boşanmalar çok fazla oldu. Böyle olunca da evlenmek fikri bana biraz uzak kalıyor." Bu arada güzel oyuncu, rol aldığı 'Çi' dizisiyle gelen olumlu eleştirilerden oldukça mutlu olduğunu da dile getirdi
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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