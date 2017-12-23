Berrak korkuyor

son aylarda magazin dünyasından arka arkaya gelen ayrılık haberleri, BerrakTüzünataç'ın gözünü korkuttu. Uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Tüzünataç, 'evlilikfobisini' şöyle açıkladı:
"Evlilik için daha zamanımvar. Son dönemlerde boşanmalarçok fazla oldu. Böyle oluncada evlenmek fikri bana birazuzak kalıyor." Bu arada güzel oyuncu, rol aldığı 'Çi' dizisiyle gelen olumlu eleştirilerden oldukça mutlu olduğunu da dile getirdi
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