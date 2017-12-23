Bahar’a dönüyor

Yüksel Balık, 20. yılına özel Tarabya'da açtığı yeni şubesini ünlü simaların katıldığı renkli bir partiyle kutladı! Konuklar arasında yumurtalık kanserinin nüksetmesi ile ikinci kez tedavi gören Bahar Öztan da vardı.



Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzeli', "Bir süre önce güzel bir projeden teklif aldım ama maalesef hastalığım nüksedince kabul edemedim. Ama inşallah seneye Nisan'da setlerdeyim" dedi.