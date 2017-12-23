Arif v aşkları

SOSYETİKLER DE AKIN ETTİ...
Cem Yılmaz'ın ev sahibi olduğu partiye filmin oyuncuları Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Mert Fırat da katıldı. Cemiyet hayatının ünlü isimleri Elif Dürüst, Yasemin-İzzet Özilhan ve Esra- Raif Dinçkök de partiye özel kostümlerle katıldı. Cem Yılmaz, bir ara eğlencenin ritmine kendisini kaptırarak aynı zamanda yakın dostu olan Ozan Güven'le hem düet yaptı hem de bateri çaldı...
Güzel oyuncu Elçin Sangu ve sosyetik çift Esra ile Raif Dinçkök, tarzlarıyla 1969 ruhunu en iyi yansıtan isimlerin başında geldi.
CEM'İN ÖZEL MİSAFİRİ
Ünlü komedyenin ev sahibi olduğu partideki aşk trafiği de karıştı... Partiye Cem Yılmaz'ın 2013'ün son gönünde boşandığı ancak oğulları Kemal için dost kaldığı Ahu Yağtu da katıldı. 'Arif V 216'da da rol alan Yağtu, partiye tam gireceği sırada kötü bir sürprizle karşılaştı. Yılın şokunu yaşayan güzel oyuncu, durumu bozuntuya vermedi.
Yılmaz, yaz aylarında barışıp Bodrum'da tatil yaptığı aşkı Özge Sabuncu ile gece boyunca yakından ilgilendi. İkili, böyle de selfie çekti.
Partiye sevgilisi Özge Sabuncu ile katılan Cem Yılmaz, gece boyunca aşkıyla yakından ilgilendi. Kapıdan giriş sırasında Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ile şimdiki aşkının yan yana olması ise geceye damga vurdu. Yağtu ile Özge Sabuncu'nun karşılaştığı anlar da 'yılın piştilerinden' birinin yaşanmasına sebep oldu.
ÇİFTE KUTLAMA YAPTI
Yaklaşık 8 ay boyunca üzerinde çalıştığı filmini bitiren Cem Yılmaz, "Bu akşam hem 'Arif V 216'yı hem de yılbaşını kutladık" dedi.
Ahu Yağtu'nun kıyafeti, Museum Of Fine Clothing imzası taşıyor.
Filmin oyuncusu Seda Bakan, Raisa&Vanessa imzalı kıyafetiyle partiye damga vurdu.
Doğan SAVAŞ
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