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25 yıllık evlilik 1 saatte bitti

25 yıllık evlilik 1 saatte bitti
İlk kez Takvim'in duyurduğu Etkin ve Tugay Kerimoğlu'nun boşanma haberi, dün resmen sonuçlandı... 25 yıllık evlilikleriyle parmakla gösterilen ve iki çocukları olan Kerimoğlu çifti, geçtiğimiz hafta boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Davanın ilk duruşması, dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.


Eski futbolcu Kerimoğlu, boşanma öncesinde "Aile olarak yorulduk ve bu kararı birlikte aldık" demişti.

Tarafların talebi ile gizli yapılan duruşmaya basın ve izleyici alınmadı. Yaklaşık 1 saat süren duruşma sonrası Kerimoğlu çiftinin masalı, son buldu. Duruşmaya avukatlarıyla birlikte katılan Etkin Ünal ile 'nun mesafeli halleri dikkat çekti. Boşanma sonrası tek kelime dahi etmeyen eski eşlerin bir hayli üzgün olması da gözlerden kaçmadı...


Boşanma kararı alır almaz soyadını 'Ünal' olarak kullanan Etkin Hanım, dün hayli üzgündü...
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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