25 yıllık evlilik 1 saatte bitti

İlk kez Takvim'in duyurduğu Etkin ve TugayKerimoğlu'nun boşanma haberi, dün resmen sonuçlandı... 25 yıllıkevlilikleriyle parmakla gösterilen ve iki çocukları olan Kerimoğlu çifti, geçtiğimiz hafta boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Davanın ilk duruşması, dün İstanbul AileMahkemesi'nde görüldü.
Eski futbolcuKerimoğlu,boşanmaöncesinde"Aile olarakyoruldukve bu kararıbirlikte aldık"demişti.
Tarafların talebi ile gizli yapılan duruşmaya basın ve izleyici alınmadı. Yaklaşık1 saat süren duruşma sonrası Kerimoğlu çiftinin masalı, son buldu. Duruşmaya avukatlarıyla birlikte katılan Etkin Ünal ile Tugay Kerimoğlu'nun mesafeli halleri dikkat çekti. Boşanma sonrası tek kelime dahi etmeyen eski eşlerin bir hayli üzgün olması da gözlerden kaçmadı...
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