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Yatırım şart

Yatırım şart
Eski kaleci Rüştü Reçber'le eşi Işıl Reçber, önceki akşam Çengelköy'deki bir davete katıldı. 10 milyon TL'ye aldıkları villalarını 800 bin TL'ye dekore ettiren ikili, "Yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Neden olmasın!" dedi.
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