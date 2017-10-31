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şov

Yalın şov
Sevilen sanatçı Yalın, 29 Ekim coşkusunu Balıkesir'de yaşadı. Önceki akşam Garaj sahnesinde konser veren şarkıcı, hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.
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