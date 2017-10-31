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Müzik şöleni

Müzik şöleni
Tarihi Aya İrini Kilisesi, önceki akşam muhteşem bir müzik şölenine sahne oldu. Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda gerçekleşen 'Istanbul Night Flight' konserinde Athena grubu sahne aldı.

Dünyada kemançanın varisi olarak bilinen Imamyar Hasanov, geceye özel bestelediği kemança üvertürünü şarkıları eşliğinde çaldı. Duygu selinin yaşandığı gecede davetliler 'Çanakkale Türküsü'nü de uzun süre ayakta alkışladı
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