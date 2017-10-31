Müzik şöleni

Tarihi Aya İrini Kilisesi, önceki akşam muhteşem bir müzik şölenine sahne oldu. Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda gerçekleşen 'IstanbulNight Flight' konserinde Athenagrubu sahne aldı.
Dünyada kemançanın varisi olarak bilinen Imamyar Hasanov, geceye özel bestelediği kemança üvertürünü Athena şarkıları eşliğinde çaldı. Duygu selinin yaşandığı gecede davetliler 'ÇanakkaleTürküsü'nü de uzun süre ayakta alkışladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.