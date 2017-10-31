Koşar adım butiğe

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Ünlü sosyetik Şebnem Çapa, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Koşar adımlarla uzaklaşan Çapa, kendi yarattığı giyim markası 'Chez Bo'nun Çukurcuma'daki atölyesine yetişmesi gerektiğini söyledi.
Halil ÇİLİNGİR
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