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Koşar adım butiğe

Koşar adım butiğe
Ünlü sosyetik Şebnem Çapa, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Koşar adımlarla uzaklaşan Çapa, kendi yarattığı giyim markası 'Chez Bo'nun Çukurcuma'daki atölyesine yetişmesi gerektiğini söyledi.

Halil ÇİLİNGİR
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