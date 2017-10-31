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İhanete ‘dava’lı isyan

İhanete ‘dava’lı isyan
Geçtiğimiz hafta bir mekanda rol arkadaşı Yiğit Özşener'le yakınlaştığı iddia edilen Hande Doğandemir, önceki gün Akmerkez'deydi.
Sevgilisi Mert Fırat'ı aldattığı dedikodularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu, "Burada değil mahkemede konuşacağım" diyerek hızla uzaklaştı.

Halil ÇİLİNGİR
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