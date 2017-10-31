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Havalı Burak

Havalı Burak
Şarkıcı Burak Kut, önceki gün kızı Aden'le Trump AVM'deydi. Ünlü sanatçı, 7 yaşındaki kızıyla KidzMondo'da eğlenceli anlar yaşadı. Eğlence sonunda kızıyla poz veren 44 yaşındaki Kut, camları yukarı kalkan güneş gözlükleriyle kendine has tarzını yansıttı.
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