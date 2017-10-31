Gülben’e şok

Evli işadamı TolgaDuğles'le yasak aşk yaşadığıiddia edilen Gülben Ergen'ebir kötü haber daha. Ergen'in'Çocuklar Gülsün Diye'isimli proje kapsamındakibir okul açılışına yasakaşkıyla katıldığı gerekçesiyleMilli Eğitim Bakanlığıtarafından projeyle ilişiğikesilmişti. Şimdi de Ergen'inavukatı Altın Mimir'in de"Bizim Çocuklarımız"isimli dernekle ilişiğini kesipokul projelerini elinden alanBakanlık, yerine sürpriz birismi getirdi.Avukat Mimir, projedenkendi isteğiyle çekildiğiniaçıklasa da yerine getirilenisim Gülben Ergen'i şokeetti. Avukat Mimir'in yerineErhan Çelik geldi. Ergen'in kendisinievli oldukları dönemde Tolga Duğles'lealdattığını iddia eden Çelik'in bu görevegetirilmesi "Gülben, asıl şoku şimdiyaşayacak" dedirtti. Birbirlerine olandüşmanlıkları mahkemeye taşınanErgen ile Erhan Çelik arasındaki sonsavaşı ise böylece Çelik kazanmış oldu.
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