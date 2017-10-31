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Gülben’e şok

Şarkıcı Ergen’den sonra avukatının da bir eğitim projesiyle yolları ayrıldı. Avukatın görevine ise Erhan Çelik getirildi!..

Gülben’e şok
Evli işadamı Tolga Duğles'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülben Ergen'e bir kötü haber daha. Ergen'in 'Çocuklar Gülsün Diye' isimli proje kapsamındaki bir okul açılışına yasak aşkıyla katıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projeyle ilişiği kesilmişti. Şimdi de Ergen'in avukatı Altın Mimir'in de "Bizim Çocuklarımız" isimli dernekle ilişiğini kesip okul projelerini elinden alan Bakanlık, yerine sürpriz bir ismi getirdi. Avukat Mimir, projeden kendi isteğiyle çekildiğini açıklasa da yerine getirilen isim Gülben Ergen'i şoke etti. Avukat Mimir'in yerine Erhan Çelik geldi. Ergen'in kendisini evli oldukları dönemde 'le aldattığını iddia eden Çelik'in bu göreve getirilmesi "Gülben, asıl şoku şimdi yaşayacak" dedirtti. Birbirlerine olan düşmanlıkları mahkemeye taşınan Ergen ile Erhan Çelik arasındaki son savaşı ise böylece Çelik kazanmış oldu.

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