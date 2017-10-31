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Filme geri sayım

Filme geri sayım
Usta oyuncu Şener Şen, önceki akşam Akmerkez'deydi. Tanınmamak için şapkasını her zamanki gibi çıkarmayan oyuncu, 'Yol Ayrımı' filmiyle beyazperdeye döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
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