Yabancı damat görücüye çıkıyor

Can Ateş ve Alp Özcan ilişkilerinde yara alan Meryem Uzerli bu kez ince eleyip sık dokuyor. Bassel Alzaro ile ilişkisi evliliğe doğru giden Uzerli, Mısırlı yıldızı Dubai’de ailesiyle tanıştıracak. Yabancı damat aileden onay alırsa evlilik yakın...
Aradığı mutluluğu Mısırlı aktör Bassel Alzaro'da bulan Meryem Uzerli'nin aşkta da işte de yüzü gülüyor. Kızının babası Can Ateş'le 1 buçuk yıllık ilişkisi 2013'te biten Uzerli, gönlünü daha sonra genç işadamı Alp Özcan'a kaptırmıştı. Özcan'la bir dargın bir barışık süren birlikteliği geçtiğimiz yaz son bulan oyuncu, "Türk erkeklerindenuzak dur, seni üzüyorlar" diyen annesinin sözünü dinledi.
ABLASI ONAY VERDİ
Mısırlı yıldızla yeni bir aşka yelken açan Uzerli, yakışıklı oyuncuyla öylesine mutlu ki nikah masasına oturmayı dahi düşünüyor. Sevgilisiyle geçtiğimiz ay ilk kezİstanbul gecelerinde objektiflere yakalanan Uzerli'nin Alzaro'yuAlmanya'daki ablası CananUzerli'yle tanıştırdığı da öğrenildi. Daha önceki ilişkilerini ailesiyle tanıştırmadığı için ağzı yanan Uzerli, ablasından yeni aşkı için onay alınca Alzaro'yu annesi ve babası ile de bir araya getirmeye karar verdi. Bu durumu Bassel Alzaro'ya açan ünlü oyuncu, aşkından "Bende senin gibi iyi kalpli ve güzelbir kadını yetiştiren anne vebabanla tanışmak istiyordum" karşılığını aldı.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Uzerli, bunun üzerine hazırlıklara başladı. Annesi Ursulave babası Hüseyin Uzerli'yi aşkıyla tanıştırmak için program yapan oyuncu, ailesiyle Dubai'yegitmeye karar verdi. Güzel oyuncu, kendi adını taşıyan kozmetik markasının önümüzdeki aylarda gerçekleşecek Dubai'deki tanıtım organizasyonunu da fırsat bilip bir taşla iki kuş vuracak. Aynı dönemde hem ailesiylesevgilisini bir araya getirecekolan Uzerli, hem de markasının tanıtımlarıyla ilgilecek.
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