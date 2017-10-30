Sırılsıklam 'aşk'

İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir, önceki akşam Karaköy'deydi. Mon Ange adlı mekanda DJ'lik yapan Esendemir'i aşkı Nazlı Yanılmaz yalnız bırakmadı. "Sırılsıklam aşık oldum" diyen radyocu, eski eşinin 'Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını sevgilisi için çalıp çalmayacağı sorulunca ise "Ben o parçayı sevmiyorum" diye konuştu.