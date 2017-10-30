Kedi kız Emina

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Popçu Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal da Cadılar Bayramı kutlayan ünlü isimlere katıldı. Sandal, önceki akşam 'kedi kadın' kılığına girdi. Bu anları da instagram'da paylaşan şarkıcının bu karesi binlerce beğeni aldı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Gazete
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