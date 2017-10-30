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Işın patladı!

Eski eşi Sedat Doğan’ın ailesinin eleştirileri ’yı kızdırdı. Şarkıcı, “O adam bağımlı. Beni dövdü, aldattı. Çocuğuma kötü örnek. Zaten 1 iğne kadar bile hakkı yok. Kızımı 18 yaşına kadar göstermem” diye rest çekti

Işın patladı!
Şarkıcı Işın Karaca, Brezilya'da zor günler geçiren eski eşi Sedat Doğan'la ilgili ilk kez konuştu. Doğan'ın ailesi tarafından kızı Sasha Mia'yı babasına göstermediği için suçlanan Karaca, önceki gün açtı ağzını yumdu gözünü… Geçtiğimiz ay Brezilya'da hırsızlık yaparken gözaltına alınan Doğan'la 6 yıldır hiç görüşmediğini söyleyen şarkıcı, "Ben konuşmadıkça insanlar üzerime geldi. Ama bir insan ne yaparsa kendine yapar'' dedi.



'1 MİLYON TL BORCUNU ÖDEDİM'
Doğan'ın mahkeme kararıyla kızlarını 18 yaşına kadar göremeyeceğini ifade eden Karaca, eski eşi için yaptıklarını da şu sözlerle anlatıp kendini savundu: "Yaşam tarzı ve müptezel olması yüzünden kızıma kötü örnek teşkil ediyor. Çocuğuma bir iğnelik hakları olmayan insanlar çıkmış konuşuyorlar. Boşanırken Sedat'a mal mülk verdim. 1 milyon TL borcunu ödedim ve hala ödüyorum. Bu ay onun eski şirketinin 5 bin TL vergisini ödedim. Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var. Beni aldattı, dövdü ve ben bunları hiç konuşmadım. Kimse öyle bir adama değil çocuğunu göstermek, kedisini göstermez. Kimse kendini kandırmasın."


Karaca, 6 yaşındaki kızını geçtiğimiz yıl evlendiği Tuğrul Odabaş'la birlikte büyütüyor.

Aydın Hamza
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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