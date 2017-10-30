Işın patladı!

Eski eşi Sedat Doğan’ın ailesinin eleştirileri Işın Karaca’yı kızdırdı. Şarkıcı, “O adam bağımlı. Beni dövdü, aldattı. Çocuğuma kötü örnek. Zaten 1 iğne kadar bile hakkı yok. Kızımı 18 yaşına kadar göstermem” diye rest çekti
Şarkıcı Işın Karaca, Brezilya'da zor günler geçiren eski eşi Sedat Doğan'la ilgili ilk kez konuştu. Doğan'ın ailesi tarafından kızı SashaMia'yı babasına göstermediği için suçlanan Karaca, önceki gün açtı ağzını yumdu gözünü… Geçtiğimiz ay Brezilya'da hırsızlık yaparken gözaltına alınan Doğan'la 6 yıldır hiç görüşmediğini söyleyen şarkıcı, "Ben konuşmadıkça insanlar üzerime geldi. Amabir insan ne yaparsa kendine yapar'' dedi.
'1 MİLYON TL BORCUNU ÖDEDİM'
Doğan'ın mahkeme kararıyla kızlarını 18 yaşına kadar göremeyeceğini ifade eden Karaca, eski eşi için yaptıklarını da şu sözlerle anlatıp kendini savundu: "Yaşam tarzı ve müptezel olması yüzündenkızıma kötü örnek teşkil ediyor. Çocuğumabir iğnelik hakları olmayan insanlar çıkmışkonuşuyorlar. Boşanırken Sedat'a mal mülk verdim. 1 milyon TL borcunu ödedim ve hala ödüyorum. Bu ay onun eski şirketinin 5 bin TL vergisini ödedim. Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var. Beni aldattı,dövdü ve ben bunları hiç konuşmadım. Kimse öyle bir adama değil çocuğunu göstermek, kedisini göstermez. Kimse kendini kandırmasın."
Karaca, 6 yaşındaki kızınıgeçtiğimiz yıl evlendiği TuğrulOdabaş'la birlikte büyütüyor.
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