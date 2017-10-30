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Candan kutlama

Candan kutlama
Ünlü ikoncan İvana Sert, geçtiğimiz gün 38 yaşına girdi. Sert'in doğum günü için yaklaşık 2 buçuk yıldır aşk yaşadığı sosyetik rallici Can Çelebi, Hyatt Centric Levent Istanbul'da parti verdi. Kutlamaya ikoncanın yakın dostlarını da davet eden Çelebi, aşkının yanağına öpücük kondururken çekilen bu kareyi de "Sadece sen… Doğum günün kutlu olsun" mesajıyla paylaştı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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