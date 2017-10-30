Bir demet dans şovu

Güzel oyuncu Demet Özdemir, dansta da başarılı olduğunu kanıtladı. 17 Kasım'da vizyona girecek 'Sen Kimle Dans Ediyorsun' filminde bir dansçıyı canlandıran Özdemir, rol arkadaşı Okan Çabalar'la eğlenceli sahnelere imza attı. Oyuncu, dans şovuyla çekim sonunda set ekibinden alkış aldı.