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Bir demet dans şovu

Bir demet dans şovu
Güzel oyuncu Demet Özdemir, dansta da başarılı olduğunu kanıtladı. 17 Kasım'da vizyona girecek 'Sen Kimle Dans Ediyorsun' filminde bir dansçıyı canlandıran Özdemir, rol arkadaşı Okan Çabalar'la eğlenceli sahnelere imza attı. Oyuncu, dans şovuyla çekim sonunda set ekibinden alkış aldı.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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