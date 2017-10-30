İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu ile aşk yaşadığını reddeden Ece Erken'den şaşırtan hamle... Evli olduğunu öğrendikten sonra Torbaoğlu için "Ona güvenmiyorum" diyen Erken, aşkını annesiyle tanıştırdı. Erken, önceki akşam annesi Leyla Hanım,oğlu Eymen ve işadamıyla NişantaşıGürkan Şef'te yemekteydi.
Sunucu, çıkışta gergindi. Nazım Bey'e hala güvenmediğini söyleyerek şaşırtan Erken, annesi "Yeni damadınızı nasılbuldunuz?" sorusuna cevap verecekken "Anne arabaya bin" diyerek çıkıştı. Cici babasıyla tanışan Eymen ise her şeyden habersiz annesinin kucağında etrafı izledi.
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