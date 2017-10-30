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Yol Durumu
  1. Oğlunu 'ev'lendirdi
  2. Devir değişti

Bilm'ece'

, oğlu Eymen ve annesini “Hala güvenmiyorum” dediği işadamı aşkı Nazım Torbaoğlu ile tanıştırarak şaşırttı

Bilmece
İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu ile aşk yaşadığını reddeden Ece Erken'den şaşırtan hamle... Evli olduğunu öğrendikten sonra Torbaoğlu için "Ona güvenmiyorum" diyen Erken, aşkını annesiyle tanıştırdı. Erken, önceki akşam annesi Leyla Hanım, oğlu Eymen ve işadamıyla Nişantaşı Gürkan Şef'te yemekteydi.



Sunucu, çıkışta gergindi. Nazım Bey'e hala güvenmediğini söyleyerek şaşırtan Erken, annesi "Yeni damadınızı nasıl buldunuz?" sorusuna cevap verecekken "Anne arabaya bin" diyerek çıkıştı. Cici babasıyla tanışan Eymen ise her şeyden habersiz annesinin kucağında etrafı izledi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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