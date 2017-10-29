 ;
Yol Durumu
  1. Servet saati
  2. Burcu Kıratlı, Külliye'deki davete hazırlanıyor

Taş değil kaya!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesi güldüren ’nın hedefinde bu kez vardı. Sosyetik güzel, Pekkan’ın estetikli dudaklarına gönderme yaparak gündem oldu.

Taş değil kaya!
Sosyetik Çiğdem Kayalı, Süperstar Ajda Pekkan'ın yıllardır dillerden düşmeyen estetik operasyonlarını diline doladı. Sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken Kayalı, önceki gün de "O kadar yorgunum ki Ajda Pekkan'ın üst dudağı gibiyim. Kımıldayamıyorum" mesajını instagram'da yayınladı. Bu paylaşımla güldüren sosyetik güzelin bazı takipçileri ise "Aman Ajda görmesin" dedi.



ESTETİK SORUSU GELDİ
Bu esprili paylaşımı binlerce beğeni alan Kayalı'nın ünlü sanatçıya yaptığı gönderme "Çiğdem'den Ajda'ya taş değil, kaya geldi" dedirtti. 57 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Kayalı'ya "Peki sizde hiç mi estetik yok" sorusu geldi.



AJDACILAR DEVREYE GİRDİ
Eleştirilere kulaklarını tıkayıp esprili paylaşımlarına devam eden sosyetik güzelin bu hareketi yeni bir polemiğin fitilini ateşleyeceğini düşündürdü. Ajda Pekkan hayranları Kayalı'yı Nisan'da evlendiği kendinden 25 yaş küçük DJ Uğurcan Kaya ile vurdu. Süperstar'ın sevenleri Çiğdem Hanım'a "Başkalarının estetiğine değil, kendi özel hayatınıza bakın" diyerek tepki gösterdi.

YILLARA MEYDAN OKUYOR
Kusursuz fiziğiyle yaşıtlarını geride bırakan 'nın yılların izlerini silmek için estetiğe başvurup vurmayacağı ise merak konusu…
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar