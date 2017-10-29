Taş değil kaya!

Sosyetik Çiğdem Kayalı, SüperstarAjda Pekkan'ın yıllardır dillerdendüşmeyen estetik operasyonlarınıdiline doladı. Sosyal medyadaki esprilipaylaşımlarıyla dikkat çeken Kayalı,önceki gün de "O kadar yorgunum kiAjda Pekkan'ın üst dudağı gibiyim.Kımıldayamıyorum" mesajını instagram'dayayınladı. Bu paylaşımla güldüren sosyetikgüzelin bazı takipçileri ise "Aman Ajdagörmesin" dedi.
ESTETİK SORUSU GELDİ
Bu esprili paylaşımı binlerce beğeni alan Kayalı'nın ünlü sanatçıya yaptığı gönderme "Çiğdem'den Ajda'ya taş değil, kayageldi" dedirtti. 57 yaşında olmasınarağmen kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Kayalı'ya "Peki sizde hiç mi estetikyok" sorusu geldi.
AJDACILAR DEVREYE GİRDİ
Eleştirilere kulaklarını tıkayıp esprili paylaşımlarına devam eden sosyetik güzelin bu hareketi yeni bir polemiğin fitilini ateşleyeceğini düşündürdü. Ajda Pekkanhayranları Kayalı'yı Nisan'da evlendiği kendinden 25 yaş küçük DJ Uğurcan Kaya ile vurdu. Süperstar'ın sevenleri Çiğdem Hanım'a "Başkalarının estetiğine değil,kendi özel hayatınıza bakın" diyerek tepki gösterdi.
YILLARAMEYDANOKUYOR
Kusursuz fiziğiyle yaşıtlarını geride bırakan Çiğdem Kayalı'nın yılların izlerini silmek için estetiğe başvurup vurmayacağı ise merak konusu…
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