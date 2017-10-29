Şoförünün mağduru

Songül Öden, önceki gün Bebek'teydi. VIP aracından inip bir mağazada alışveriş yapan Öden, aracına döndüğünde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin sorularından kaçmak için elinden telefonunu düşürmeyen oyuncu, ortalıkta şoförü göremeyince dakikalarca araçta bekledi. Öden, 5 dakika sonra şoför gelince rahat bir nefes aldı.