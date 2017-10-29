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Örnek aile

Örnek aile
Boşandıktan sonra çocukları için görüşmeye devam eden Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, önceki gün de Kuzey ve Uzay'la alışverişteydi. İkili, oğullarıyla Trump AVM'de objektiflere yansıdı. Çocuklarına oyuncak alan eski eşler, daha sonra yemek yedi. Çıkışta oğullarıyla poz veren ikiliyi görenler "Keşke yeniden evlenseler" dedi.
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