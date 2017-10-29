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İş peşinde

İş peşinde
54. Uluslararası Antalya Film Festivali için ülkemize gelen Fransız aktör 'ın ilk durağı İstanbul'du. Tasarımcı da olan Delon, "5 ay önce İstanbul'a deri araştırmak için geldim. Bence Türk derisi çok iyi" dedi.
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