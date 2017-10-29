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Gülen bayan

Gülen bayan
Güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Maslak'ta objektiflere takıldı. Eser Yenenler'in gösterisinden çıkan Boluğur'un keyfi yerindeydi. Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra sıkıntılı anlar yaşayan ünlü oyuncu, gülen yüzüyle de "Eski günler geride kaldı" mesajı verir gibiydi. Boluğur, cesur kıyafetiyle de bakışları üzerinde topladı.

Doğan SAVAŞ
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