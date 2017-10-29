Bülent Ersoy, önceki akşam sahne aldığı Günay Restaurant'ta hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Her zamanki gibi pahalı mücevherleriyle göz kamaştıran Diva, "Benim servetim sesim" dedi. Bir hayli kilo aldığı gözlenen 65 yaşındaki sanatçı, "Fizik değil, ses önemli" diye konuştu.