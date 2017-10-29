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Azur dadıya Gülşen spora

Azur dadıya Gülşen spora
Şubat'ta oğlu Azur Benan'ı kucağına alan şarkıcı Gülşen, eski formuna kavuşmak için yoğun bir tempoya girdi. Popçu, doğum yapar yapmaz 12 kilo verip, masajla da fazlalıklarından kurtulmaya çalışmıştı.

Bütün yazı konser vererek geçiren Gülşen, eski haline dönmek için önceki gün düzenli yürüyüşe başladı. Spor yaparken Azur Benan'ı yanından ayırmayan popçu, dadı oğluyla ilgilenirken Bebek sahilinde egzersiz yaptı.

Aydın HAMZA
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