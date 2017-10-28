Baba mutluluk

Başak Dizer, dün 34 yaşına giren Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraflarını paylaşıp ‘Dileğimiz kabul oldu’ imasında bir not yazdı. Dizer’in bu mesajı sosyal medyada ‘Kıvanç baba mı oluyor?’ dedikodusu çıkardı...
Yakışıklılığıve başarısıylamilyonlarca hayranıolan Kıvanç Tatlıtuğ,dün 34 yaşına bastı. 27Ekim 1983 doğumluünlü oyuncuya en anlamlıkutlama eşi BaşakDizer'den geldi. Güzelstil danışmanı, önceki günsoluğu yeni filminin çekimleriiçin Kaş'ta olan eşinin yanındaaldı. Başak Dizer, 27 Ekim'e girdiğimiz ilk dakikalardaKıvanç Tatlıtuğ'la çekilen romantik fotoğraflarınıinstagram'da paylaşıp altına şu duygusal notu yazdı:
Çiftin bu fotoğrafları, kısasürede binlerce beğeni aldı.
GEÇTİĞİMİZ YIL PARİS'TE EVLENDİLER "Dilek tutmuştuk, hatırlarsın... #2015... Mutluyılların olsun hep. Seni seviyorum sevgilim." Şubat2016'da Tatlıtuğ'la Paris'te dünyaevine giren Dizer'in bumesajı ise ünlü çiftin hayranları arasında büyük bir heyecanyarattı. Başak Dizer'in 'dilek tutmuştuk' diyerekbir bebeği ima ettiği dedikodusu sosyal medyadahızla yayıldı. Geçtiğimiz haftalarda da 2 aylık hamileolduğu iddia edilen Dizer, bu dedikoduları yalanlamış;Kıvanç'tan da "Eşim hamile değil" açıklaması gelmişti.Ancak bu son yaş günü mesajıyla "Kıvanç Tatlıtuğ, babamı oluyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.
Tatlıtuğ'lafotoğraflarınısosyal medyadapek paylaşmayanDizer, bu kuralınıdün bozdu.
VERGİ ŞOKU
Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de yaklaşık 3 buçuk milyon TL'lik vergi cezası geldi. Ödemelerini düzenli yapan ünlü oyuncu, bunun üzerine muhasebecisi Erdal D.'yi aradı. Ancak ona bir türlü ulaşamayan Tatlıtuğ, "Dolandırıldım" iddiasıyla Erdal D.'den şikayetçi oldu.
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