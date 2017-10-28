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Baba mutluluk

, dün 34 yaşına giren ’la fotoğraflarını paylaşıp ‘Dileğimiz kabul oldu’ imasında bir not yazdı. Dizer’in bu mesajı sosyal medyada ‘Kıvanç baba mı oluyor?’ dedikodusu çıkardı...

Baba mutluluk
Yakışıklılığı ve başarısıyla milyonlarca hayranı olan Kıvanç Tatlıtuğ, dün 34 yaşına bastı. 27 Ekim 1983 doğumlu ünlü oyuncuya en anlamlı kutlama eşi Başak Dizer'den geldi. Güzel stil danışmanı, önceki gün soluğu yeni filminin çekimleri için Kaş'ta olan eşinin yanında aldı. , 27 Ekim'e girdiğimiz ilk dakikalarda 'la çekilen romantik fotoğraflarını instagram'da paylaşıp altına şu duygusal notu yazdı:


Çiftin bu fotoğrafları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

GEÇTİĞİMİZ YIL PARİS'TE EVLENDİLER
"Dilek tutmuştuk, hatırlarsın... #2015... Mutlu yılların olsun hep. Seni seviyorum sevgilim." Şubat 2016'da Tatlıtuğ'la Paris'te dünyaevine giren Dizer'in bu mesajı ise ünlü çiftin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Başak Dizer'in 'dilek tutmuştuk' diyerek bir bebeği ima ettiği dedikodusu sosyal medyada hızla yayıldı. Geçtiğimiz haftalarda da 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Dizer, bu dedikoduları yalanlamış; Kıvanç'tan da "Eşim hamile değil" açıklaması gelmişti. Ancak bu son yaş günü mesajıyla "Kıvanç Tatlıtuğ, baba mı oluyor?" sorusu yeniden gündeme geldi.


Tatlıtuğ'la fotoğraflarını sosyal medyada pek paylaşmayan Dizer, bu kuralını dün bozdu.

VERGİ ŞOKU
Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül'de yaklaşık 3 buçuk milyon TL'lik vergi cezası geldi. Ödemelerini düzenli yapan ünlü oyuncu, bunun üzerine muhasebecisi Erdal D.'yi aradı. Ancak ona bir türlü ulaşamayan Tatlıtuğ, "Dolandırıldım" iddiasıyla Erdal D.'den şikayetçi oldu.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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