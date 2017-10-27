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Samyeli tasarıma el attı

Samyeli tasarıma el attı
Haber spikerliğinden oyunculuğa transfer olan Defne Samyeli'nin bir yeteneği daha ortaya çıktı. Samyeli, 'Lidyana' için özel bir koleksiyona imza attı. Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 45 yaşındaki Defne Samyeli, tanıtım için de modellik yaptı.
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