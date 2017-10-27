Dersimiz nezaket

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İstanbul gecelerinde ünlüleri kıskaca alan sokak satıcıları, Gökçe Bahadır'la aşkı Efe Duru'nun peşindeydi. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen ikilinin peşini para isteyen çocuklar bırakmadı. Sosyetik Efe Duru, cebinden çıkardığı 50 TL'yi çocuklara vermesiyle aşkı Gökçe Bahadır da rahat bir nefes aldı.
Doğan SAVAŞ
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