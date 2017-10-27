 ;
Yol Durumu
  1. Balayı turu
  2. Salaş Asena

Dersimiz nezaket

Dersimiz nezaket
İstanbul gecelerinde ünlüleri kıskaca alan sokak satıcıları, Gökçe Bahadır'la aşkı Efe Duru'nun peşindeydi. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen ikilinin peşini para isteyen çocuklar bırakmadı. Sosyetik , cebinden çıkardığı 50 TL'yi çocuklara vermesiyle aşkı da rahat bir nefes aldı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar