Asıl bu yavrulara günah

Uğur Akkuş’la yasak aşkı için ‘Seviyeli’ diyen Ebru Şallı, hamile olduğu iddiası karşısında patladı. ‘Artık çok günah’ diyen Şallı’ya, ‘Sevgilinin annelerini göremeyen evlatlarına günah değil mi!’ yorumları yağdı
ÜNLÜ sunucu Ebru Şallı'nın evli işadamı Uğur Akkuş'la yasak aşkına annesi Şefiye Şallı'dan da veto geldiği iddia edildi. Şallı ve Akkuş'un kıydıkları iddia edilen dini nikahlarına yine dedikodulara göre Şallı'nın annesi, çağrıldığı halde gitmedi. Şallı'nın hamile olduğu için dini nikah kıydırdığı da Duymayan Kalmasın programında ortaya atılan bir diğer iddiaydı. Şallı ise dün bu iddialar karşısında patladı:
'ÇOCUKLARIMI KARIŞTIRMAYIN'
"Hakkımda çıkan iftira, yalan ve incitici haberler doğru değildir. Ben hep sustum amaartık hukuk konuşur! Bu kadar vicdansızlığın ve iftiranın içine annemi ve çocuklarımı ekleyip yalan, aslı olmayan hikayelere ailemle halkı da alet ediyorsunuz. Ben işimde gücümde,çocuklarımla bir hayat yaşıyorum. Bu kin,nefret, sevgisizlik nedir? Artık çok günah!" Bunun üzerine gözler, eşi Uğur Akkuş'un çocuklarını alıkoyduğunu iddia eden GoncaDerin Akkuş'a çevrildi. Pek çok kişi de Twitter'dan "Ebru kendisine yapılanlariçin 'günah' dedi ama asıl bu yasak aşktansonra annelerini göremeyen Gonca'nınçocuklarına günah!" yorumu yaptı!
, Eşinin kendisineçocuklarınıgöstermediğiniiddia eden GoncaHanım, gözyaşıdöküyor.
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