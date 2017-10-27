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Asıl bu yavrulara günah

’la yasak aşkı için ‘Seviyeli’ diyen , hamile olduğu iddiası karşısında patladı. ‘Artık çok günah’ diyen Şallı’ya, ‘Sevgilinin annelerini göremeyen evlatlarına günah değil mi!’ yorumları yağdı

Asıl bu yavrulara günah
ÜNLÜ sunucu Ebru Şallı'nın evli işadamı Uğur Akkuş'la yasak aşkına annesi Şefiye Şallı'dan da veto geldiği iddia edildi. Şallı ve Akkuş'un kıydıkları iddia edilen dini nikahlarına yine dedikodulara göre Şallı'nın annesi, çağrıldığı halde gitmedi. Şallı'nın hamile olduğu için dini nikah kıydırdığı da Duymayan Kalmasın programında ortaya atılan bir diğer iddiaydı. Şallı ise dün bu iddialar karşısında patladı:

'ÇOCUKLARIMI KARIŞTIRMAYIN'
"Hakkımda çıkan iftira, yalan ve incitici haberler doğru değildir. Ben hep sustum ama artık hukuk konuşur! Bu kadar vicdansızlığın ve iftiranın içine annemi ve çocuklarımı ekleyip yalan, aslı olmayan hikayelere ailemle halkı da alet ediyorsunuz. Ben işimde gücümde, çocuklarımla bir hayat yaşıyorum. Bu kin, nefret, sevgisizlik nedir? Artık çok günah!" Bunun üzerine gözler, eşi 'un çocuklarını alıkoyduğunu iddia eden Gonca Derin Akkuş'a çevrildi. Pek çok kişi de Twitter'dan "Ebru kendisine yapılanlar için 'günah' dedi ama asıl bu yasak aşktan sonra annelerini göremeyen Gonca'nın çocuklarına günah!" yorumu yaptı!

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Eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini iddia eden Gonca Hanım, gözyaşı döküyor.
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