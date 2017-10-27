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3 günde devr-i alem

3 günde devr-i alem
Ünlü şarkıcı Funda Arar, 29 Ekim coşkusunu 3 ayrı ülkede kutlayacak. Arar; 27, 28 ve 29 Ekim'deki 3 konseri için sırasıyla Romanya, Kıbrıs ve Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, konserleri için 4 bin 500 kilometre yol yapacak. Her bir konseri için ayrı kostümler hazırlatan Arar, son konserinde de sahneye frakla çıkacak.
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