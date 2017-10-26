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Zirvenin değişmezi

Zirvenin değişmezi
Atv'nin reyting şampiyonu dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' kendi gününde rakipsizliğini sürdürüyor. Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olan dizi, izlenme payı ve oranını yükseltmeye devam ediyor.

Fenomen dizi, önceki akşam yayınlanan bölümüyle 7.82 izlenme oranı ve 19.88 izlenme payı alarak 100 program arasında yine birinci olmayı başardı...

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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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