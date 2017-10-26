Podyumlar şıkır şıkır

Önceki akşamki 12. İTHİB.İstanbul Uluslararası KumaşTasarım Yarışması, renklianlara sahne oldu. İstanbul Tekstilve Hammaddeleri İhracatçılarıBirliği Yönetim Kurulu Başkanıİsmail Gülle'nin ev sahipliğindegerçekleşen gecede HakanAkkaya'nın koleksiyonu sergilendi.
Hakan Akkayaile İsmail Gülle,gecenin sonundaobjektiflerebirlikte gururpozu verdi.
Ünlülerin akın ettiğiorganizasyonda Çağla Şıkel, ÖzgeUlusoy ve Demet Şener podyumdarüzgar estirdi. Gecede sahnealan Bengü'ye Türk kumaşınındünyadaki yüzü olması teklifedildi. Yarışma sonunda kazananlarödüllerini Akkaya ile Gülle'ninelinden aldı.
Çağla Şıkel'i eski eşiEmre Altuğ, gecedeyalnız bırakmadı. Şıkel,geçtiğimiz gün deAltuğ'un konserindedans gösterisi yapmıştı.
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