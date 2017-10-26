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Podyumlar şıkır şıkır

Podyumlar şıkır şıkır
Önceki akşamki 12. İTHİB. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, renkli anlara sahne oldu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Hakan Akkaya'nın koleksiyonu sergilendi.


Hakan Akkaya ile İsmail Gülle, gecenin sonunda objektiflere birlikte gurur pozu verdi.

Ünlülerin akın ettiği organizasyonda Çağla Şıkel, Özge Ulusoy ve Demet Şener podyumda rüzgar estirdi. Gecede sahne alan Bengü'ye Türk kumaşının dünyadaki yüzü olması teklif edildi. Yarışma sonunda kazananlar ödüllerini Akkaya ile Gülle'nin elinden aldı.


Çağla Şıkel'i eski eşi Emre Altuğ, gecede yalnız bırakmadı. Şıkel, geçtiğimiz gün de Altuğ'un konserinde dans gösterisi yapmıştı.

Doğan SAVAŞ
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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