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Olay aşka sansür

Bir moda markasının yüzü olmak için 800 bin TL alan ’e aşk sansürü geldi. Güzel oyuncunun ’le ilişkisi markaya zarar verirse Erçel, 250 bin TL tazminat ödeyecek

Olay aşka sansür
Genç kuşak oyunculardan Hande Erçel, işiyle aşkı arasında kaldı. Eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'la birlikte olduğu dönemde oyuncu aşkıyla görüntülenmesine yapım şirketinin izin vermediği Erçel, yine aynı sansüre uğradı. Güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki 6 buçuk milyonu bulan takipçi sayısıyla da moda markalarının aranan yüzü olan Erçel, Defacto ile anlaştı. Markayla 1 yıllık anlaşma karşılığı 800 bin TL alan oyuncu, kısa süre önce işadamı Mehmet Dinçerler'e gönlünü kaptırdı.

GİZEMİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Erçel, bu aşkın büyük yankı uyandırması üzerine firma yetkilileri tarafından uyarıldı. Dinçerler'le gece gezmelerinde objektiflere yakalanmaması tembihlenen güzel oyuncunun bu talimatı çiğnemesi, kendisine pahalıya patlayacak. Aşkın firmaya zarar vermemesi ve reklamların önüne geçmemesi için önlem alan markanın yöneticileri, Erçel'in bu kuralı ihlal etmesi durumunda 250 bin TL'lik tazminat ödemesini şart koştu. 23 yaşındaki oyuncu da "Buraya gelmek için çok uğraştım" diyerek anlaşmayı kabul etti..

ZAMANI GELİNCE GÖRÜRSÜN
Erçel, Dinçerler aşkıyla ilgili soruları yalnızca "Güzel giden bir ilişkim var. Zamanı gelince bizi göreceksiniz" diyerek geçiştirmişti.


Mehmet Dinçerler, Erçel'in eski aşkı Mert Daymaz'ın en yakın dostuydu.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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