Olay aşka sansür

Genç kuşak oyunculardan Hande Erçel, işiyle aşkı arasında kaldı. Eski sevgilisi Ekin MertDaymaz'la birlikte olduğu dönemde oyuncu aşkıyla görüntülenmesine yapım şirketinin izin vermediği Erçel, yine aynı sansüre uğradı. Güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki 6 buçuk milyonu bulantakipçi sayısıyla da moda markalarının aranan yüzü olan Erçel, Defacto ile anlaştı. Markayla 1 yıllık anlaşma karşılığı 800bin TL alan oyuncu, kısa süre önce işadamıMehmet Dinçerler'e gönlünü kaptırdı.
GİZEMİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Erçel, bu aşkın büyük yankı uyandırması üzerine firma yetkilileri tarafındanuyarıldı. Dinçerler'le gece gezmelerinde objektiflere yakalanmaması tembihlenen güzel oyuncunun bu talimatı çiğnemesi,kendisine pahalıya patlayacak. Aşkın firmaya zarar vermemesi ve reklamların önüne geçmemesi için önlem alan markanın yöneticileri, Erçel'in bu kuralı ihlal etmesi durumunda 250 bin TL'lik tazminatödemesini şart koştu. 23 yaşındaki oyuncu da "Buraya gelmek için çok uğraştım" diyerek anlaşmayı kabul etti..
ZAMANI GELİNCE GÖRÜRSÜN Erçel, Dinçerleraşkıyla ilgili sorularıyalnızca "Güzelgiden bir ilişkim var.Zamanı gelincebizi göreceksiniz"diyerekgeçiştirmişti.
MehmetDinçerler,Erçel'in eski aşkıMert Daymaz'ınen yakındostuydu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.