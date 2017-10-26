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Objektife alışamadı

Objektife alışamadı
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün oğlu Ali ile Akmerkez'deydi. Ali için kırtasiye malzemeleri almaya geldiklerini söyleyen Korel, her zamanki gibi makyajsız yüzü ve spor kıyafetleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, objektiflere gülümserken Ali ise her zamanki gibi objektifler karşısında utangaçtı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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