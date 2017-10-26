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İkinci kadın boykotu

2 çocuk babası ve evli ’la yasak aşk yaşayan ’ya veto! Kadınlar, Şallı’nın koleksiyon hazırladığı markayı boykot etmeye başladı!

İkinci kadın boykotu
Evli iş adamı 'la birlikte olan 'ya hemcinslerinden tepki! Yasak aşkının 2 çocuğunun annesi Gonca Akkuş tarafından da 'ikinci kadın' davası açılan Şallı'nın sansasyonel aşk hayatı, artık işini de olumsuz etkiliyor. Ebru Şallı için boykot başladı...

Koton markası için spor koleksiyonu tasarlayan Şallı, sosyal medyada topa tutuldu. Binlerce kişi, "Şereften yoksun bir kadının tasarımları alınır mı?", "Yuva yıkan Ebru Şallı'ya sponsor olduğunuz için sizden alışverişi kesiyorum" diyerek Şallı'ya sert çıktı. Bu arada eleştirilere kulak tıkayan Ebru Şallı, Akkuş'la boşandıktan sonra Çırağan Sarayı'nda düğün planlarına başladı!

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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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