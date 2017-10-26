İkinci kadın boykotu

Evli iş adamı Uğur Akkuş'la birlikte olan Ebru Şallı'ya hemcinslerinden tepki! Yasak aşkının 2 çocuğunun annesi Gonca Akkuş tarafından da 'ikinci kadın' davası açılan Şallı'nın sansasyonel aşk hayatı, artık işini de olumsuzetkiliyor. Ebru Şallı için boykot başladı...
Koton markası için spor koleksiyonu tasarlayan Şallı, sosyal medyada topa tutuldu. Binlerce kişi, "Şereftenyoksun bir kadının tasarımları alınır mı?", "Yuva yıkan Ebru Şallı'ya sponsor olduğunuz için sizden alışverişi kesiyorum" diyerek Şallı'ya sert çıktı. Bu arada eleştirilere kulak tıkayan Ebru Şallı, Akkuş'la boşandıktan sonra ÇırağanSarayı'nda düğünplanlarına başladı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.