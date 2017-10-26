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Hatun’un sevimli dostu

Hatun’un sevimli dostu
Ayşe Hatun Önal'ın ev sahipliğinde önceki akşam düzenlenen Doritos Hot Wave tanıtım daveti ünlü akınına uğradı. Karaköy'deki davette konukları markanın sembolü olan yavru ejderha karşıladı. Önal, sevimli ejderhayla gece boyunca renkli pozlar verdi.

Doğan SAVAŞ
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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