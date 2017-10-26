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Yol Durumu
  1. Zirvenin değişmezi
  2. Uçtular!

Dava büyüdü!

’in ‘Beni ölümle tehdit ediyorlar’ diyerek hakkında savcılığa başvurduğu kişilerin kimliği şaşırttı. Gözaltına alınan 2 kişiden biri ’in şoförü diğeri ise asistanının ağabeyi çıktı

Dava büyüdü!
Birbirlerine düşman kesilen eski eşler Gülben Ergen'le Erhan Çelik cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Ergen'in aracının bıçakla çizilmesi üzerine sanatçının Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından eski eşler, mahkemeden birbirlerine yönelik uzaklaştırma kararı aldırmışlardı. , bu süreçte telefonuna iki ayrı numaradan ölüm tehditleri ve hakaretler içeren mesajlar geldiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.


Ergen'in kendisini evli işadamı Tolga Duğles'le aldattığını iddia eden Çelik, şoförüyle aynı zamanda iyi de dost.

Mesajlarda "Sonun Deniz Seki gibi olacak. Onun girdiği yere gireceksin" gibi ifadeler olduğunu iddia eden Ergen'in suç duyurusu üzerine savcılık harekete geçti. Mesajları atan M. Emre K. ve Harun G. gözaltına alındı. M. Emre K.'nın 'in asistanının ağabeyi, Harun G.'nin ise Çelik'in şoförü olduğu ortaya çıktı. Daha önceden farklı suçlardan sabıkaları olan iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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