Dava büyüdü!

Gülben Ergen’in ‘Beni ölümle tehdit ediyorlar’ diyerek hakkında savcılığa başvurduğu kişilerin kimliği şaşırttı. Gözaltına alınan 2 kişiden biri Erhan Çelik’in şoförü diğeri ise asistanının ağabeyi çıktı
Birbirlerine düşman kesilen eski eşler Gülben Ergen'le Erhan Çelik cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Ergen'in aracının bıçakla çizilmesi üzerine sanatçının Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından eski eşler, mahkemeden birbirlerine yönelik uzaklaştırmakararı aldırmışlardı. Gülben Ergen, bu süreçte telefonuna iki ayrı numaradan ölüm tehditlerive hakaretler içeren mesajlar geldiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu.
Ergen'in kendisini evliişadamı Tolga Duğles'lealdattığını iddia edenÇelik, şoförüyle aynızamanda iyi de dost.
Mesajlarda "Sonun Deniz Seki gibiolacak. Onun girdiği yere gireceksin" gibi ifadeler olduğunu iddia eden Ergen'in suç duyurusu üzerine savcılık harekete geçti. Mesajları atan M.Emre K. ve Harun G. gözaltına alındı. M. Emre K.'nın Erhan Çelik'in asistanının ağabeyi, Harun G.'nin ise Çelik'in şoförü olduğu ortaya çıktı. Daha önceden farklı suçlardan sabıkaları olan iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.
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