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Can’dan övgüler

Can’dan övgüler
Can Bonomo'nun Koton için tasarladığı koleksiyonun tanıtımına start verildi. Kendi stilini yansıttığı koleksiyon için objektif karşısına geçen Bonomo, herkesten tam not aldı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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