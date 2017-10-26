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Balayı turu

Balayı turu
Yaklaşık 10 gün önce hayatlarını birleştiren Hande Soral'la İsmail Demirci, balayını işle birleştirdi. Volvo Car Türkiye'nin kampanya yüzü olan ikili, Türkiye turuna çıktı. Geçtiğimiz gün araçlarıyla Kayseri'ye giden ikili, bir ara mola verip keyifli gezilerini fotoğrafla ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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