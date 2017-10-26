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Baba huzur

Baba huzur
Hayatını 2015 yılında Ceyda Düvenci ile birleştiren Bülent Şakrak'ın keyfine diyecek yok. Yaklaşık 4 ay önce minik oğulları Okan Ali'yi kucaklarına alan Şakrak, Düvenci'nin ikinci evliliğinden olan kızı Melisa'ya da gözü gibi bakıyor. Ünlü oyuncu, Melisa'yı önceki akşam masallarla uyuturken de onları böyle fotoğrafladı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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